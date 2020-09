Révèle la relève

Dans cette nouveauté compétitive de l’ancienne V, animée par Marie-Lyne Joncas, 36 humoristes de la relève montreront au fil des semaines de quel bois comique ils se chauffent, devant un jury de pros, composé de Mariana Mazza, Louis Morissette et P-A Méthot. Que le plus drôle et efficace gagne !

Le prochain stand-up, Noovo, 20 h

Retour sur le terrain

Le journaliste Alain Gravel retourne à Kanesatake, sur les lieux de la crise politique maintenant trentenaire, en compagnie du journaliste mohawk Dan David, qui couvrait lui aussi ce conflit. Ils s’intéressent entre autres au rôle qu’ont joué les médias dans cette crise.

Oka : des deux côtés de la barricade, Radio-Canada, 21 h