Les drogués du numérique

C’est le titre de cette édition de l’émission d’enquêtes française qui s’intéresse à notre dépendance envers nos appareils connectés et les réseaux sociaux que nous consultons sur ces derniers, qui occupent une place de plus en plus importante dans nos vies. À jumeler avec l’écoute du documentaire Derrière nos écrans de fumée, sur Netflix.

Envoyé spécial, TV5, 20 h

Deuxième fenêtre

On pourrait rire, et s’émouvoir devant ces fictions qui ont d’abord eu une première « vie » en ligne : l’abracadabrante et jouissive comédie noire de François Létourneau, une comédie de situation en mode improvisation et une comédie dramatique, qui risque de plaire à un large public malgré l’étiquette « jeunesse » qu’on lui a accolée pour ses nominations aux prix Gémeaux…

C’est comme ça que je t’aime, Radio-Canada, 21 h, Rue King, TVA, 21 h, Pour toujours, plus un jour, Noovo, 19 h 30