Notre choix cette fin de semaine

Rentrée culturelle

C’est le début de l’automne d’Artv avec son alignement de productions originales. France Beaudoin reçoit la « démone » Julie Snyder, l’émission de critique télé accueille son nouveau collaborateur Nicolas Ouellet et Sébastien Diaz rencontre Robert Lepage.

Pour emporter, C’est juste de la TV et L’effet Wow !, Artv, vendredi, dès 20 h

Rentrée généraliste, suite

Après Noovo et TVA la semaine dernière, c’est au tour de Radio-Canada de présenter son émission spéciale de la rentrée, une édition généreuse d’En direct de l’univers, avec Janette Bertrand, David St-Jacques, et d’autres vedettes qui l’apprendront en même temps que nous, devant nos écrans… Notons que les deux autres réseaux rediffusent leur émission de rentrée dimanche, respectivement à 18 h 30 et 20 h

En direct de la rentrée, Radio-Canada, samedi, 18 h 30