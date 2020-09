Diana Rigg, vedette de «Chapeau melon et bottes de cuir», est décédée

Diana Rigg, une actrice britannique devenue icône de la mode dans les années 1960 grâce à son rôle de l’agente secrète Emma Peel dans la série télé Chapeau melon et bottes de cuir (The Avengers) est décédée à l’âge de 82 ans.

L’agent de l’actrice, Simon Beresford, a précisé qu’elle était morte jeudi matin, chez elle, entourée de sa famille. Sa fille Rachael Stirling a de son côté indiqué qu’elle est morte d’un cancer qui avait été diagnostiqué en mars.

Diana Rigg a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir aux côtés de Patrick McNee, qui interprétait John Steed. Le duo, toujours vêtu de manière impeccable, combattait des vilains dans cette série qui offrait un mélange d’aventure et d’humour. Elle a également participé au thriller d’espionnage Au service secret de Sa Majesté (On Her Majesty’s Secret Service), dans le rôle de la seule femme à avoir épousé James Bond.

Plus récemment, elle a tenu le rôle d’Olenna Tyrell dans la série Le Trône de fer ( Game of Thrones).