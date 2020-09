Dernière première

Pour la dernière rentrée du magazine de société, qui tirera sa révérence juste avant Noël, on a droit à un entretien avec Georges Laraque, qui a survécu à la COVID-19, non sans avoir fait réagir pour ses propos sur la vaccination, à une discussion avec Amir Khadir sur les théories du complot en ces temps de pandémie et à une table ronde sur la présomption d’innocence.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h

Des réseaux pas si sociaux…

Lancé lors du dernier festival de Sundance, ce documentaire met en garde, de façon parfois un peu trop didactique, sur les dangers de la fréquentation des réseaux sociaux principalement à travers les témoignages d’ex-créateurs et dirigeants… de réseaux sociaux. De quoi reconsidérer sa consommation de ces toiles qui nous rendent trop souvent captifs.

Derrière nos écrans de fumée (The Social Dilemma en V.O.A.), Netflix