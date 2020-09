L’humain, le robot et la religion

Ridley Scott réalise les deux premiers épisodes de cette série de science-fiction racontant le combat entre des robots qui se sont vu confier des bébés dans l’espoir de sauver la race humaine et des Terriens qui ont dû quitter leur planète à la suite d’une guerre de religion dévastatrice et qui ne font plus confiance à ces gardiens « athées ».

Raised by Wolves, Crave et CTV Sci-Fi, jeudi, 21 h 30, puis les vendredis, 21 h

Origines contemporaines

L’inspecteur chéri de l’œuvre d’Henning Mankell profite d’une nouvelle incarnation télévisée dans cette minisérie suédoise, tournée en anglais, dans laquelle on retrouve le personnage dans la vingtaine, au début de sa carrière policière, mais dans la Suède d’aujourd’hui. Étrange proposition…

Le jeune Wallander, Netflix