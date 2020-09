Sur les traces d’un meurtrier policier

Le tueur du Golden State a été condamné il y a une dizaine de jours à plusieurs peines de prison à perpétuité pour de nombreux meurtres qu’il a commis dans les années 1970 et 1980. Cette série documentaire de true crime, maintenant présentée en version française, relate l’enquête patiente de l’auteure Michelle McNamara pour découvrir ce meurtrier singulier, qui a été suivie de la publication d’un livre à ce sujet, deux ans après son décès.

Et je disparaîtrai dans la nuit…, Super Écran et Crave, 21 h

En rappel

La rentrée télévisuelle se déploie très lentement et, dans certains cas, en « rediffusion ». Parmi les rediffusions qui valent le détour, on note celle du drame médical canadien fort efficace, mettant en vedette Laurence Lebœuf, et la nouvelle franchise de Star Trek, mettant en vedette le capitaine Picard, en piteux état…

Transplant, CTV, 22 h et Star Trek : Picard, Z, 22 h