Retour sur le court

Le dernier tournoi du Grand Chelem, et le deuxième de la saison, après l’annulation de Wimbledon et de Roland-Garros, prend son élan aujourd’hui sur le rythme de la COVID-19, sans public et sans plusieurs têtes d’affiche, dont Andreescu et Nadal, les tenants de titre de l’an dernier. RDS suit la compétition en alternance sur ses deux chaînes.

Tennis : Internationaux des États-Unis, RDS et RDS2, dès 13 h

Et c’était une guerrière

Birka était l’une des premières villes suédoises durant l’ère des Vikings. Elle a été redécouverte grâce à des fouilles archéologiques à partir des années 1870, pendant lesquelles on a trouvé les restes d’un chef guerrier. Ce documentaire s’intéresse aux résultats de recherches récentes qui montrent qu’il s’agirait plutôt d’une guerrière…

Birka, les mystères d’un chef viking, TV5, 22 h