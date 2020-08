Notre choix cette fin de semaine

Morceaux choisis

En attendant le retour de cette émission de longs entretiens avec des personnalités de divers horizons menés avec un plaisir évident par l’animatrice France Beaudoin, dans deux petites semaines, on a droit à un florilège des meilleurs moments des deux premières saisons.

Pour emporter — Édition spéciale : des mots pour emporter, Artv, vendredi, 20 h

Un brin de nostalgie coupable ?

Lancée d’abord sur Youtube Premium, cette série qui fait revivre, 35 ans plus tard, les personnages de la série de films Karate Kid des années 1980, aboutit sur la plateforme en rouge. Les deux premières saisons sont disponibles et on nous promet la troisième en 2021.

Cobra Kai, Netflix, dès vendredi

Gala en plein air

La cérémonie qui récompense les meilleurs clips de l’industrie musicale américaine est la première à se tenir depuis le début de la pandémie, en direct de cinq sites extérieurs à travers la ville de New York.

MTV Video Music Awards, VRAK (en version sous-titrée française) et MTV, dimanche, 20 h