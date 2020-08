Quand la télé fait oeuvre utile

I May Destroy You. Je pourrais te détruire. Mais la série magistrale écrite, produite par Michaela Coel, qui tient également le rôle principal semble dire autre chose : Je pourrais te reconstruire. Te donner de la force.

Des spectatrices qui ne se reconnaissent pas habituellement à l’écran se retrouvent dans cette œuvre audacieuse. Dans sa protagoniste, Arabella. Dans sa témérité. Sa spontanéité. Sa façon d’en faire à sa tête. Et de faire la fête, jusqu’au bout. De prendre soin de ses amis. De les négliger parfois.

Inspiré par la vie de la scénariste, poète et actrice, I May Destroy You fait montre d’une complexité rarissime à l’écran. Michaela Coel fait preuve de nuances dans les nuances dans les nuances dans les nuances pour raconter l’événement traumatique qui survient en introduction. La drogue du viol que l’on glisse dans son verre. La soirée qui se dilue dans un flou. Des bribes qui se mettent à ressurgir.

Au fil des douze épisodes, dont le dernier sera diffusé lundi, la scénariste déchiquette l’idée de la « victime parfaite ». Ces excuses que certains trouvent pour la blâmer, cette victime. « Oui, mais elle portait des vêtements sexy, oui mais elle avait bu, oui mais il était tard, oui mais mais MAIS PIS ÇA. »



Au pic des dénonciations, dans l’isolement provoqué par la pandémie, la Montréalaise Elisa Fernandes, s’est plongée dans I May… Au sixième épisode, Arabella se rend dans un groupe de soutien. Elle prend la parole. « Je suis ici pour apprendre comment éviter d’être violée. Il doit y avoir une façon. » Puis elle réalise. Il n’y en a pas, de façon. Il n’y a aucune façon.

En entendant ça, Elisa a éclaté en sanglots. Elle n’a pas repris son visionnement depuis.

Pas parce qu’elle n’avait pas aimé. Mais parce que tout sonnait si vrai. « Cette façon d’illustrer le conflit interne entre vouloir se souvenir de tout et tout vouloir oublier. Cette façon de montrer comment on se réveille le lendemain avec le sentiment que quelque chose ne va pas. Que lentement, les images de la veille ressurgissent, et que l’on commence à sentir des choses dans notre propre corps », raconte la jeune femme de 28 ans.

Comme lorsque Arabella pose la main sur une poignée pour sitôt la retirer, comme si elle avait été brûlée. Car elle se remémore soudain une autre poignée, une autre main. Celle d’un inconnu ouvrant la cabine d’une toilette dans le bar où elle a été violée.

« Il m’a fallu des années pour comprendre que certaines choses qui me sont arrivées quand j’étais sous influence de l’alcool ou de la drogue étaient des agressions sexuelles, confie Elisa Fernandes. Je n’avais pas les connaissances, je n’avais pas le vocabulaire. Je me sentais si coupable. Je me disais : si je n’avais pas été soûle, si je n’avais pas été à cet endroit, si je n’avais pas été entourée de ces gens, ça ne serait pas arrivé. »

Ce qui l’a frappée si fort aussi : le ton, « qui n’était pas prêcheur, sermonneur ».

Les dialogues à la fois subtils et directs ont également fasciné Melissa Visitacion. Celle qui a visionné la série deux fois, bientôt trois, a trouvé matière infinie à réflexion dans des répliques telles que « si on souhaite combattre l’exploitation, mieux vaut savoir si on est soi-même exploitée ».

Car Michaela Coel explore aussi les demi-mensonges qui s’infiltrent dans certaines relations. Les limites de la légalité. Le « stealthing », ou le retrait non consenti du préservatif. « Ça m’a poussée à réévaluer toutes les interactions que j’ai eues par le passé, dit Melissa. Comme beaucoup de femmes, je ne savais pas que certaines choses n’étaient pas acceptables. Il y avait ce silence. I May Destroy You, c’est un peu un cours de Consentement 101. »

La télévore de 27 ans a adoré l’écriture qui décortique le rapport conflictuel à la célébrité, le désir de faire les choses à sa manière, la haine du capitalisme. Et des trucs plus rigolos aussi. « Je me suis reconnue dans Arabella qui utilise son dernier dollar pour prendre un putain de taxi pour aller faire une surprise à quelqu’un. Je ferais ça, moi aussi. »

Melissa Visitacion a également… tenté de porter les pantalons que la protagoniste revêt dans l’épisode 7 pour se rendre à la fête de sa meilleure amie. Après des heures passées à chercher sur Internet, elle les a dénichés dans une boutique en ligne, et déboursé 90 livres (avant les taxes), avec 50 $ en droits de douane. « Ils sont trop grands. J’ai l’air d’un clown, » tranche-t-elle, photo à l’appui. Une anecdote vestimentaire qui montre l’attachement au personnage.

Parfaites imperfections

« La beauté de I May Destroy You, c’est qu’on y présente des femmes et des personnes racisées comme du monde normal. Et aucun personnage n’est parfait », remarque Mara Gourd-Mercado.

Très engagée dans la cause de la diversité et de l’inclusion en culture, celle qui est chargée de projet à la SODEQ souligne avoir particulièrement apprécié le portrait de l’amitié, et les non-dits de répliques ponctuées de « bruv » et de « innit ? » « Les personnages n’expliquent pas le slang, ils n’expliquent pas les codes. On sent qu’il y a une grande influence du pays de leurs parents, mais ils ne parlent pas de leur origine. « What’s your background ? » demande un gars à Arabella. Elle lui répond : « Ghana ». Il dit : « non, je voulais dire où est-ce que tu étudies ? » s’esclaffe Mara.

Dans un épisode de la balado Obsessed With… I May Destroy You, Michaela Coel confiait d’ailleurs à l’animatrice Sophie Duker qu’elle avait écrit plusieurs personnages secondaires sans forcément leur donner de genre ou d’origine. Puis, en audition, elle avait choisi les meilleurs comédiens pour les interpréter, tout simplement. Chose qui change de ces producteurs qui affirment qu’on ne peut pas « inventer des acteurs de la diversité »…

Michaela Coel le prouve : inventer, peut-être pas, mais les engager, ça oui.

Elisa Fernandes remarque du reste que « le sujet de la violence sexuelle du point de vue des femmes noires habituellement n’est pas représenté au petit écran. Et quand il l’est, c’est souvent une télé d’exploitation, réalisée, écrite et produite par des personnes blanches, qui insiste sur une souffrance et une pauvreté extrêmes ».

Mais pas dans I May Destroy You, où la créatrice ne prend pas le spectateur par la main, ni ne le prend pour un con.

Mara Gourd-Mercado donne l’exemple du personnage secondaire du coloc. « Il est juste là pour ponctuer le récit de temps en temps. C’est quasiment “le gars sur le sofa”. Je me suis dit mon Dieu, si c’était une série américaine, Arabella finirait avec lui. »

Mais non.

Michaela Coel, elle, a dit non au million de dollars que lui proposait Netflix pour sa création, sans lui offrir néanmoins un pourcentage de ses droits d’auteur. Elle a fini par faire affaire avec la BBC et HBO. « Peu importe le diffuseur, je trouve ça extraordinaire qu’elle ait été capable de reconnaître la valeur de la propriété intellectuelle de l’œuvre qu’elle a créée, lance Mara. En tant que femme, on se fait trop apprendre à fermer sa gueule, à dire oui, et à accepter le sweet deal. »

Ce geste fort ajoute à l’importance de la série, de son propos, croit-elle. « Pouvons-nous être des femmes, sortir, boire et nous péter la face sans risquer de nous faire violer dans une toilette ? »