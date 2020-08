​Sur vos écrans: amère América

Le pays de tous les possibles (et impossibles)

Rien ne va plus chez nos voisins du Sud depuis quelque temps. Ou, au contraire, tout va bien. Tout dépend du point de vue. Il en va de même quant à la façon dont la société et la classe politique américaines traitent les plus démunis, les jeunes qui flirtent avec la criminalité et la place qu’occupe ou devrait occuper la religion. TV5 diffuse cette semaine une série de documentaires qui abordent ces thèmes à travers le regard de journalistes français.

Ces enquêtes fouillées, diffusées dans l’Hexagone l’an dernier mais toujours d’actualité, mettent en lumière des situations scandaleuses qui se produisent au quotidien à divers endroits de cette superpuissance longtemps présentée comme un modèle, mais qui a la gloire moins étincelante qu’avant.

Le documentaire diffusé lundi se penche sur l’emprise de la religion sur diverses facettes de cette société où il ne fait pas bon d’être athée. God Bless America porte un regard « laïque » sur cette influence à travers une foule d’exemples plus ou moins percutants. On a ainsi droit à un séjour dans un grand festival de musique chrétienne qui attire des foules de jeunes fidèles, à un aperçu du quotidien d’une communauté créationniste floridienne, de l’école à l’église, à une ronde de nuit de policiers de Virginie qui sont accompagnés d’un pasteur espérant sauver quelques brebis égarées, à une visite d’un musée du Kentucky reproduisant l’arche de Noé qui fait la promotion du créationnisme et à une visite chez d’inquiétants combattants de Dieu…

Il en résulte un portrait à peine esquissé qui met l’accent sur le spectaculaire et pas assez sur la place qu’occupe la spiritualité dans la vie quotidienne des Américains.

Le lendemain, l’enquête Enfants en prison : les sacrifiés de l’Amérique donne à voir comment on traite les jeunes contrevenants au pays de l’oncle Sam, qui est d’ailleurs le seul à ne pas avoir ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1989. Les journalistes ont pu interroger de jeunes adultes du Texas et de l’Utah qui sont passés par le système carcéral, parfois dans les mêmes prisons que des adultes, dont certains y sont toujours, et ce, pour longtemps. Il faut entendre la colère dans la voix de ce jeune dans la vingtaine, emprisonné depuis qu’il a 15 ans pour le meurtre de son père, qui le battait. Il en a encore pour une trentaine d’années derrière les barreaux…

À travers ces récits d’horreur qui laissent les jeunes contrevenants dans un sale état après leur libération, on nous montre un rare exemple d’un établissement carcéral de l’Utah qui a décidé de miser sur l’éducation et la réhabilitation pour donner une chance à ses pensionnaires de s’en sortir, une méthode d’intervention qui serait « marginale » chez nos voisins du Sud. Rien de bien encourageant…

La série se poursuit avec un long reportage consacré à la pauvreté chronique dans laquelle se retrouvent beaucoup d’Américains dans cette nation réputée pour son opulence. Environ 43 millions d’habitants de ce pays vivent sous le seuil de la pauvreté, alors que le filet social bien mince et plein de trous n’arrive pas à éviter le pire pour plusieurs d’entre eux.

On fait ainsi la rencontre de travailleurs californiens, victimes du miracle économique de cet État, qui sont contraintes d’habiter dans leur voiture même s’ils occupent des emplois stables, de citoyens de la région des Appalaches, la plus démunie du pays, qui doivent souvent se résoudre à ne manger qu’un repas par jour, ou à choisir entre l’achat de nourriture ou de médicaments.

De cette recension de situations anormales pour un pays aussi bien nanti, il émerge peu de réelles pistes de solution, à l’exception de la solidarité citoyenne, qui n’arrive pas à combler les besoins auxquels les programmes gouvernementaux arrivent à répondre dans d’autres pays.

Sur une note plus « joyeuse », TV5 conclut cette semaine américaine avec un documentaire sur ceux qui ont fait le choix de vivre en nomade, en parcourant le pays dans leur véhicule aménagé où ils habitent, la fameuse « van life ».

Diplomatie révolutionnaire

En 1959, Castro et sa bande ont perturbé l’équilibre politique mondial en prenant le pouvoir sur l’île de Cuba, chassant Batista et ses alliés américains pour établir un régime politique qui tient encore le coup de nos jours. Ce passionnant diptyque documentaire coproduit par plusieurs télévisions publiques s’intéresse à l’influence politique internationale du régime castriste pendant plus d’un demi-siècle, à travers les témoignages d’artisans et de témoins de ce ballet diplomatique particulier, dont certains hommes politiques qui en ont profité ou qui ont dû y faire faire face, comme Bill Clinton et l’ex-leader révolutionnaire salvadorien Joaquin Villalobos. Le premier volet, diffusé samedi, illustre comment Castro a réussi jusqu’à la chute du rideau de fer à tirer son épingle du jeu sur l’échiquier politique et diplomatique mondial pour lutter pour sa survie, face au voisin américain plutôt hostile, face à l’allié soviétique parfois un peu gênant, mais aussi en s’engageant politiquement et militairement aux côtés de mouvements de libération dans certains pays d’Afrique et d’Amérique latine. La seconde partie se penche sur l’après-guerre froide, marqué par les privations causées par l’embargo américain, l’exode de Cubains vers les côtes floridiennes et les tentatives de rapprochements diplomatiques avec les États-Unis, mais aussi par un changement de stratégie du Lider Maximo pour « séduire » certains de ses voisins d’Amérique du Sud, une façon de faire qui a porté ses fruits un certain temps.

Le visionnement de la semaine Au départ, NXIVM était présenté comme une organisation bienveillante qui prônait l’auto-amélioration de ses membres pour l’avènement d’un monde plus humain. Ce groupe de « croissance personnelle » créé en 1988 a pris des proportions internationales et recruté des membres du côté d’Hollywood, comme l’actrice Allison Mack (Smallville). À l’hiver 2018, les têtes dirigeantes de ce qu’on surnommait alors « The Vow », dont le fondateur Keith Raniere, ont été accusées d’agressions sexuelles sur des membres féminins et même de trafic sexuel et de travail forcé. Cette série documentaire en neuf épisodes du duo Jehane Noujaim et Karim Amer (The Great Hack, The Square) s’intéresse à ce phénomène à travers les témoignages d’anciens membres, qui jettent un regard critique sur cette « secte » aux tristes réalisations.

The Vow

À ne pas manquer Ode aux battants

​Ce documentaire britannique jette un regard bienveillant sur l’esprit paralympique qui, normalement, aurait dû souffler sur la planète. Faute de Jeux à célébrer, on plonge dans le récit de ceux qui tissent les rêves paralympiques à même leur chair, à savoir les athlètes eux-mêmes. On y croise des battants, comme la nageuse Ellie Cole, le spécialiste du saut en hauteur Jean-Baptiste Alaize, ou l’inclassable escrimeuse Bebe Vio. Une incursion généreuse, ponctuée de quelques bases d’histoire, qui refuse les parts d’ombre de ce milieu ultracompétitif pour se concentrer exclusivement sur ceux qui en portent la lumière. Comme des phénix

(V.F. de Rising Phoenix) Netflix, dès le mercredi 26 août

