Revoir Dumont… et des dames

Drôle de choix que cette rediffusion du tout premier épisode du téléroman mémorable de Lise Payette pour rendre hommage à Michel Dumont, qui nous a quittés la semaine dernière. On ne boudera pas le plaisir de revoir cette production plus que trentenaire et ce géant de la scène théâtrale québécoise, aux côtés de la regrettée Luce Guilbeault.

Des dames de cœur, Artv, 19 h

L’autre épidémie

Cette série de fiction américaine (The Hot Zone, en V.O. anglaise) s’inspire de « l’histoire vraie » des origines du virus Ebola en Afrique centrale à son apparition à la fin des années 1980, chez des singes d’un laboratoire de recherche de la capitale américaine. On y suit les efforts d’une scientifique (Julianne Margulies) pour empêcher la transmission chez les humains.

Zone rouge : la menace Ebola, Tou.tv Extra