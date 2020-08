Pendant ce temps, chez les démocrates

L’exercice politique traditionnel des conventions des deux principaux partis politiques américains sera bousculé par la pandémie actuelle. Le Parti démocrate ouvre la marche avec sa convention en ligne, qui aura pour têtes d’affiche les Obama.

Outre les chaînes d’information continue américaines, on a droit à une couverture de l’équipe d’Anne-Marie Dussault et au regard de la télévision publique américaine.

24-60, RDI, dès 19 h et PBS Newshour Convention Coverage, dès 20 h

Les fleurs du mal

Cette série documentaire produite par la chaîne Arte raconte en trois épisodes (suite les lundis 24 et 31 août) la « découverte » et le développement des narcotiques et la géopolitique de leur trafic, du début du XIXe siècle à nos jours.

Histoire du trafic de drogue, TV5, 21 h