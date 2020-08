Des entreprenants

C’est le lien qui semble unir les invités de Christian Bégin : Robert Lepage, fondateur du Diamant, la « reine du Tupperware » Maria Meriano, la députée ontarienne Amanda Simard, défenseure du fait français dans sa province, et le jeune humoriste Sam Breton.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h, et dimanche, 20 h

Acadie poétique

Belle idée que de renouveler la célébration de la fête nationale des Acadiens avec ce périple en compagnie du poète Gabriel Robichaud, auteur du magnifique Acadie Road, qui part à la rencontre d’artistes sur le territoire physique et culturel de ce peuple d’exception. Avec Zachary Richard, Lisa LeBlanc et une foule d’autres artistes.

Acadie Road — road trip musical et poétique, Artv et Radio-Canada, samedi, 20 h et 22 h 30