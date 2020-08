Les zones d’ombre du hockey

Avec cette minisérie documentaire en quatre épisodes, l’animatrice Marie-Claude Savard revient à la couverture sportive à mettre en lumière quelques tabous du merveilleux monde du hockey professionnel. L’épisode de ce soir se penche sur l’homosexualité.

Intouchables, Radio-Canada, 20 h

Au-delà des clichés

À quelques jours de la fête nationale des Acadiens, on nous propose en rappel ce très beau documentaire de Danic Champoux datant de 2015 dans lequel il se livre à une déconstruction en règle des clichés souvent véhiculés sur les Cajuns de Louisiane. On y découvre une communauté et une culture francophone vivante et vibrante.

Cris sur le bayou, Canal D, 22 h