Cinéma, cinéma

Outre le premier long métrage singulier du cinéaste et musicien Stéphane Lafleur et l’adaptation très réussie d’une nouvelle de Stephen King, qui valent amplement qu’on les redécouvre, on peut visionner la première fiction du documentariste français Emmanuel Hamon, un thriller relatant les efforts d’un père pour libérer son fils et la mère de celui-ci des griffes du groupe État islamique.

Continental, un film sans fusil, UNIS, 19 h ; À l’ombre de Shawshank, Télé-Québec, 21 h et Exfiltrés, TFO, 21 h

Thriller politique suisse

Cette série de fiction suisse décline en six épisodes une intrigue politique qui aborde la lutte contre le terrorisme, la corruption et le trafic d’armes illégales, avec pour personnages principaux la présidente de la Confédération helvétique et une femme de ménage.

Helvetica, TV5, 22 h