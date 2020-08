Lundi en Acadie

Faute de pouvoir aller célébrer la fête nationale des Acadiens dans les Maritimes la fin de semaine prochaine, on peut se rabattre sur le petit écran... Pour commencer cette semaine précédant le Grand Tintamarre, on peut voir (ou revoir) un diptyque documentaire qui s’intéresse à l’émergence de nombreux artistes musicaux d’origine acadienne sur la scène francophone et fait un portrait en forme d’acrostiche de l’artiste multidisciplinaire et ex-lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.

Vague d’Acadie, Artv, dès 20h30 et Herménégilde Chiasson, UNIS, 21h

Un classique pas chanté

Le chef-d’oeuvre de Victor Hugo a été adapté de multiples manières, souvent en mode musical. Cette relecture somptueuse de la BBC évite cette veine pour revenir au texte original avec une distribution étoilée et diversifiée.

Les misérables (v.f), tou.tv Extra