Notre choix cette fin de semaine

L’immigration en rencontres

Cette courte série documentaire animée par Gregory Charles donne la parole à des Québécois d’adoption à propos de leur intégration dans leur nouvelle patrie.

Le vrai Nouveau Monde, Artv, vendredi, 22 h

Sa vie comme rivière

Ce documentaire dresse le portrait touchant de Paryse Suddith, avocate spécialisée en droits autochtones, qui a voulu renouer avec ses racines acadiennes, cherokees et afro-américaines.

Doc Humanité : Une rivière métissée, Radio-Canada, samedi, 22 h 30

Deux détectives anglais

Cette série de suspense produite par la BBC suit le canevas convenu du jeu du chat et de la souris, mais se distingue par les thèmes abordés et son duo de détectives désaccordés.

We hunt together, Showtime et Crave, dimanche, 22 h