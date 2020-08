«Une rivière métissée»: au nom de tous les siens

On résume parfois Paryse Suddith à ces quatre mots : « la fille à Louiselle ». Mais son bagage est autrement plus complexe. D’ascendance cherokee, afro-américaine et acadienne, cette avocate a grandi au mitan de cultures minoritaires, non sans souffrances ni négations. Pour mieux appréhender un avenir grevé par la sclérose en plaques, elle a voulu renouer avec ses racines compliquées, certaines niées ou enfouies, dans une perspective de réparation avec son passé traumatique, et plus largement, celui des siens. Tous les siens.

Au Nouveau-Brunswick où elle habite, l’avocate spécialisée en droits autochtones a même ouvert un salon de coiffure où les Noirs se sentent chez eux. Un geste qui tombait sous le sens pour celle qui, à huit ans, s’est retrouvée la tête rasée par une mère dépassée par la tignasse emmêlée de sa fille. Une mère qui, par ailleurs, a élevé ses enfants dans un contexte culturel difficile, la violence du père, héritée d’une Amérique esclavagiste et colonialiste, la forçant à se dépasser tout en pressant ses enfants de faire de même.

À la réalisation, Julien Cadieux a misé sur un rythme posé, empreint d’ouverture qui colle à la personnalité solaire de Paryse Suddith. En se racontant elle-même, celle-ci raconte brillamment trois peuples. Une riche vision de la culture émerge ainsi doucement, vue « comme une vieille rivière », qui « se souvient du vieux, embrasse le nouveau, s’adapte à son environnement et nourrit les âmes ». Un documentaire touchant, qui tombe à point alors qu’on célèbre dimanche la Journée internationale des peuples autochtones.