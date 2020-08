Attractions humaines

Ce documentaire français fait découvrir un pan pas très glorieux de l’histoire humaine. Pendant plus d’un siècle, hommes, femmes et enfants considérés comme « exotiques » ont été exposés dans des « zoos » en Europe, en Amérique et au Japon, entre autres dans le cadre d’expositions universelles… Le film raconte ce phénomène à travers l’histoire de six personnes qui l’ont vécu de près.

Sauvages, au cœur des zoos humains, Télé-Québec, 20 h

De la servitude à la liberté

Cette adaptation télévisuelle somptueuse du roman du Canadien Lawrence Hill encapsule l’histoire de l’esclavage à travers le destin mouvementé d’une sage-femme, de son enlèvement en Afrique à sa quête de liberté au Canada. Dans les deux langues officielles, sur les plateformes de la télé publique.

Aminata, sur Tout.tv et Book of Negroes, sur CBC Gem