Au pays du secret

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible de vivre heureux en Corée du Nord. Ayant effectué une quarantaine de voyages durant huit ans, le réalisateur français Pierre-Olivier François a rencontré à Pyongyang des gens qui mènent une vie tout à fait équilibrée, qui font la fête, qui prennent des vacances. Et ce, malgré la dictature et les millions de victimes de la grande famine.

Les grands reportages / Pyongyang s’amuse, RDI, 20 h

Super famille

Propulsé dans une ruelle de Dallas le 25 novembre 1963, Five découvre que l’URSS a envahi les États-Unis. Or, il doit revenir 10 jours en arrière et retrouver ses frères et sœurs aux superpouvoirs, Klaus, Allison, Luther, Ben, Diego et Vanya, afin d’empêcher la fin du monde et d’échapper à un trio d’assassins suédois.

The Umbrella Academy 2, Netflix