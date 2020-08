Sur vos écrans: de la nature des étoiles

Un si beau monstre

Monstre sacré du cinéma français, Alain Delon n’a pas que des admirateurs. Celui qui célébrera ses 85 ans le 8 novembre n’a jamais caché sa sympathie envers le Front national. L’an dernier, alors que le Festival de Cannes avait annoncé qu’il allait remettre à l’inoubliable interprète du Guépard une Palme d’honneur pour l’ensemble de son éblouissante carrière, une pétition de plus de 25 000 signataires a réclamé vainement que le prix soit annulé. « Il n’y a pas de place pour les racistes, les sexistes et les homophobes à un événement si important », pouvait-on y lire. Aurait-il pu se racheter un peu en affirmant, lors d’une classe de maître, quelques heures avant la cérémonie, que « ce sont les femmes qui m’ont aimé, qui m’ont fait faire ce métier, qui ont voulu que je le fasse et qui se sont battues pour que je le fasse » ? Une chose est sûre, s’il a fait le bonheur des cinéphiles, Delon n’a jamais eu le bonheur facile.

RDI, aux grands reportages, le 4 août, 20 h

Initiales B.B.

À l’instar d’Alain Delon, Brigitte Bardot, qui a quitté le cinéma en 1973 alors qu’elle avait le monde à ses pieds, n’en est pas à une controverse près. Sympathisante du FN, condamnée plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, ayant soutenu Roman Polanski au plus fort du scandale, celle qui soufflera 86 chandelles le 28 septembre ne vit que pour la cause animale depuis des décennies. « J’ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, et maintenant, je donne ma sagesse et le meilleur de moi-même aux animaux », confie la star d’Et Dieu… créa la femme dans cette rare apparition à l’écran.

RDI, aux grands reportages, le 5 août, 20 h

La santé par les arbres

Tourné au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne et au Japon, Natura met en scène Pascale d’Erm, journaliste, essayiste et réalisatrice française, qui part à la rencontre de biologistes, de neuroscientifiques, de médecins et d’experts en psychologie environnementale afin de discuter avec eux des bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale. Le tout est si convaincant qu’on aurait envie de serrer un arbre dans ses bas avant la fin du documentaire.

Le visionnement de la semaine Série documentaire en six épisodes qui s’annonce aussi bouleversante que percutante, Immigration Nation propose une plongée dans le quotidien des agents de l’Immigration et des Douanes (ICE). Si les réalisateurs Shaul Schwarz et Christina Clusiau ont reçu la permission du ICE de tourner ces images illustrant les dérives de la politique d’immigration de Trump, son gouvernement menace depuis d’empêcher la diffusion de la série.

Immigration Nation

Netflix, dès le 3 août

Planète+, le 7 août, 20 h