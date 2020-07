Noël en juillet

La canicule vous importune ? Projetez-vous en décembre le temps d’une soirée en regardant Noël en trois actes (Christmas Encore, 2017), téléfilm américain où une aspirante actrice ayant décroché un rôle dans Un conte de Noël, d’après Charles Dickens, s’éprend du metteur en scène. Tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’on menace de fermer le théâtre.

Noël en trois actes, ELLE Fictions, 20 h

Une disparition

Film irlandais du Suédois Simon Kaijser, inédit au Québec, Perceptions (Spinning Man, 2018) met en vedette Guy Pearce dans le rôle d’un professeur de philosophie réputé pour tromper sa femme (Minnie Driver) avec ses étudiantes. Le jour où l’une d’elles disparaît, tous les soupçons se dirigent vers lui, et sa femme doute de plus en plus de son alibi. Entre alors en scène un enquêteur coriace (Pierce Brosnan).

Perceptions, TVA, 23 h 05