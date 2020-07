Douce France

Amoureux fou de la chanson française, l’auteur-compositeur et pianiste André Manoukian tente de percer le mystère des chansons de Michel Fugain, de Claude Nougaro, de Jean Ferrat, de Patricia Kaas, de Gauvain Sers, du groupe Les Innocents et de Thomas Fersen, qui ont célébré chacun à leur manière les paysages de la Corse, de la Bretagne et de l’Ardèche.

La vie secrète des chansons, TV5, 20 h

Qu’est-ce qui les unit?

L’homme de théâtre René-Richard Cyr, l’entrepreneure gastronome Élise Tastet, l’entrepreneur social Fabrice Vil et l’humoriste Mélanie Ghanimé s’entretiennent avec le chaleureux Christian Bégin, tandis que Marie-Pierre Arthur charme nos tympans en compagnie des membres de la joyeuse chorale. Aux spectateurs de trouver le point qu’ils partagent en commun.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 21 h