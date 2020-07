​Sur vos écrans: de la haine et des restes humains

Glaçant thriller polonais

Natif du fin fond de la Pologne, l’ambitieux et déterminé Tomasz Giemza (Maciej Musialowski) est parvenu à se faire accepter à la Faculté de droit de Varsovie. Bien qu’impressionnés par le chemin parcouru, sa tante Zofia (Danuta Stenka), son oncle Robert (Jacek Koman) et sa cousine Gabi (Vanessa Aleksander) se moquent quelque peu de lui. Or, ils ne riront pas longtemps puisque Tomasz, qui vient d’être repêché par la firme spécialisée dans les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux que dirige la perfide Beata Santorska (Agata Kulesza), pourrait leur faire bientôt très mal. Un thriller du réalisateur de Corpus Christi, Jan Komasa, qui lui a valu le prix du meilleur film de fiction au dernier festival de Tribeca.

Netflix, dès le 29 juillet

Si les morts pouvaient parler

Au XIXe siècle, l’archéologue Giuseppe Fiorelli eut l’idée de faire couler du plâtre dans les cavités formées par la décomposition des corps des Pompéiens ayant péri à la suite de l’éruption du Vésuve en l’an 79 de notre ère. Si cette trouvaille permit de figer dans le temps les derniers instants des habitants de Pompéi, elle compromit toutefois l’étude de leurs ossements. Grâce à une nouvelle génération de scanneurs, il est maintenant possible de mieux analyser ces restes humains et ainsi d’en découvrir davantage sur cette société tragiquement disparue. Un documentaire fascinant de Marcello Adamo.

RDI, le 28 juillet, à 20 h

Il va y avoir du sport

Après Hockey 360, de retour sur les ondes de RDS depuis le 13 juillet, c’est maintenant au tour du 5 à 7, animé par Yannick Bouchard et Frédéric Plante, et de L’antichambre, animée par Luc Bellemare en semaine et en alternance par Yannick Bouchard, Chantal Macchabée et Pierre Houde le samedi, de refaire les beaux jours des sportifs dès le 27 juillet. Rappelons que le 23 mars, la chaîne sportive avait annoncé la suspension de plusieurs de ses émissions en direct en raison de la pandémie. La saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey devrait débuter le 1er décembre. Quant à la finale de la Coupe Stanley, elle devrait se dérouler du 20 septembre au 2 octobre.

Le visionnement de la semaine Cinq ans après The Muppets, série racontant à la manière d’un documentaire le quotidien des célèbres marionnettes créées par Jim Henson au début des années 1960, Kermit, Fozzie, Miss Piggy et compagnie sont de retour dans Muppets Now. Série de six épisodes reposant sur l’improvisation, cette comédie de situation met en scène le coursier Scooter qui doit livrer à temps chaque épisode de l’émission sur la plateforme en continu de Disney+. Il devra cependant éviter les distractions et complications créées par les Muppets et les artistes invités, parmi lesquels Linda Cardellini, Taye Diggs, Aubrey Plaza et Danny Trejo.

Muppets Now

Disney+, dès le 31 juillet

RDS, dès le 27 juillet, du lundi au vendredi, à 17 hRDS, dès le 27 juillet, du lundi au mercredi, à 22 h, jeudi et vendredi, à 23 h 30, samedi, à 23 h