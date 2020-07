«Mad Dog Labine»: le Pontiac, comme si vous y étiez

Dans une petite ville du Pontiac, la peu loquace et colérique Lindsay et la plus extravertie et joviale Justine se désennuient comme elles le peuvent. C’est là le point de départ du volet fictif du premier film de Jonathan Beaulieu-Cyr et de Renaud Lessard, qui enrichissent leur proposition d’un volet documentaire. Lequel se traduit par des témoignages d’élèves du secondaire, et surtout d’un adolescent prénommé Pascal qui, depuis sa chaloupe au milieu d’un petit lac, devise avec truculence mais justesse sur le lieu et ses habitants. Coloré, sensible, authentique, l’ensemble est à l’image du personnage de Lindsay : un peu rough, mais irrésistible.

Mad Dog Labine Artv, le dimanche 26 juillet, 21 h ; aussi sur l’Extra de Tou.tv