Chiens de guerre

En 1934, un an après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, les cadres du Reich organisent à Berlin la Conférence internationale sur la protection des animaux. Des années plus tard, les nazis transforment les animaux en redoutables et puissantes machines de guerre, allant jusqu’à utiliser 200 000 chiens sur le front, tandis que Göring tente de faire revivre l’aurochs.

39-45. Les expériences interdites, Télé-Québec, 20 h

Une fillette à la mer

Le 20 novembre 2013, à Berck-sur-Mer, des pêcheurs de crevettes découvrent la dépouille d’une fillette de 15 mois, Adélaïde. Peu de temps après, sa mère, Fabienne Kabou, reconnaît avoir tué sa fille sous prétexte qu’elle avait des problèmes de couple et qu’elle a été victime d’hallucinations. Ce documentaire trace le portrait de cette infanticide.

Passage à l’acte, TV5, 21 h