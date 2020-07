Nom d’un Schtroumpf !

Il y a plus de 60 ans, le Belge Pierre Culliford mit au monde une centaine de petites créatures bleues coiffées de bonnets phrygiens s’exprimant dans une langue singulière : les Schtroumpfs. Dans ce documentaire tourné en 2018, Jean-Marc Panis propose un road trip autour du monde afin de connaître tous leurs secrets.

Bons baisers de la planète Schtroumpf, Télé-Québec, 20 h

Bonsoir la police !

Jean-Philippe Wauthier parviendra-t-il à en savoir davantage sur la prochaine saison de District 31 en recevant la productrice Fabienne Larouche ? L’animateur s’entretiendra aussi avec Isabelle Hudon, Joséphine Bacon et Guillaume Lemay-Thivierge. Clay And Friends assurera la partie musicale et Mariana Mazza livrera une chronique de son cru.

Bonsoir bonsoir !, Radio-Canada, 21 h