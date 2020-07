Nouveau contact

En 1997, ce drame de science-fiction signé Robert Zemeckis faisait un carton au box-office. Touchant à l’éternelle question des liens et des oppositions entre la science et la religion, l’ensemble donne la chance de revoir Jodie Foster en spécialiste de l’intelligence extraterrestre, Matthew McConaughey en révérend, et Larry King en lui-même.

Contact, Télé-Québec, 21 h

Deuxième temps

Les propriétaires de la Ferme des Quatre-Temps, sise à Hemmingford, présentent en reprise les chefs cuisiniers avec lesquels ils collaborent, montrent en quoi consiste une corvée de désherbage et expliquent les différences entre les œufs de leurs poules et ceux issus d’un élevage traditionnel.

Les fermiers, Unis TV, 20 h