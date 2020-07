Le projet d’Edward

Scénarisé, réalisé et produit par Edward Norton, qui y tient également le rôle principal, ce thriller d’époque (celle des années 1950) suit un détective, aux prises avec le syndrôme de Gilles de la Tourette, qui a un sacré talent pour mener des enquêtes. Lorsque son seul ami et mentor se fait assassiner, il décide de résoudre le meurtre, coûte que coûte. Le générique pour le moins impressionnant regroupe également Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Bruce Willis et Alec Baldwin.

Motherless Brooklyn, sur Crave

Indémodable

Le classique des classiques des films d’horreur des années 1990, signé Wes Craven, revient nous hanter, le temps d’une journée.

Frissons, VRAK, à 10 h et à 19 h