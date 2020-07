Encore Armstrong

Il y a eu le livre Seven Deadly Sins du reporter David Walsh. Il y a eu le biopic The Program de Stephen Frears. Il y a eu le documentaire The Armstrong Lie d’Alex Gibney. Et, malgré tout, il restait encore des choses à dire sur les fourberies de Lance. À preuve, ce film qui retrace les aveux télévisés que le cycliste texan a finalement formulés sans grand enthousiasme le 17 janvier 2013, après des années passées à se défiler et à menacer détracteurs, journalistes et coéquipiers.

Lance Armstrong, la mécanique d’un mensonge, Télé-Québec, 20 h

À bord

Une incursion dans le quotidien des étudiants passionnés du Centre québécois de formation aéronautique. Impressionnantes images à vol d’oiseau incluses.

Pilotes de demain, Crave