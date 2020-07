Idole de jeunesse

Alors que l’adaptation télé du Club des baby-sitters récolte les éloges, ce court métrage rend hommage à l’un des personnages les plus marquants des livres jeunesse d’Ann M. Martin : Claudia Kishi. Au fil d’animations colorées et de confessions nostalgiques, des intervenants tels le blogueur Phil Yu, la bédéiste Yumi Sakugawa et l’écrivaine Sarah Kuhn racontent l’importance qu’a eue pour eux cette protagoniste artistique, originale et libre d’esprit.

Un club pour Claudia Kishi, Netflix

Arnaque amoureuse

L’histoire d’Hélène Carrier retrace comment, deux ans après le décès de son mari, un homme l’a escroquée et harcelée, après s’être fait passer pour un type bien sur un site de rencontre.

Quand l’amour rend aveugle, Investigation, 22 h