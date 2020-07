L’OSM à Paris

Ça ne remplacera pas un concert dans le cocon de la Maison symphonique, mais l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) est ce soir en vedette sur la chaîne Artv. On pourra y rattraper une prestation à la Philharmonie de Paris. Avec, en prime, le pianiste Charles Richard-Hamelin et la contralto Marie-Nicole Lemieux.

L’OSM à la Philarmonie de Paris, Artv, 20 h 30 ; en reprise jeudi, minuit

L’autre tragédie maritime

Dans l’ombre du Titanic, il y a l’Empress of Ireland et ses 1477 passagers et membres d’équipage au sort aussi funeste. Ce documentaire raconte la tragédie maritime canadienne par la voie d’une expédition archéologique sous-marine et l’examen minutieux de l’épave, après un naufrage qui n’aura pris que 14 minutes pour se sceller.

Sombré dans l’oubli : l’histoire de l’Empress of Ireland, 21 h, en reprise mardi, 13 h