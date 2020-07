Josh Josh !

Pour marquer la sortie de Suspect numéro 1, de Daniel Roby, Jean-Philippe Wauthier s’entretient avec Josh Hartnett. Connu notamment pour ses rôles dans Pearl Harbor et The Virgin Suicides, l’acteur américain incarne avec brio le journaliste Victor Malarek dans l’adaptation cinématographique de l’affaire Alain Olivier. Également parmi les invités de la soirée : Lara Fabian, Rita Baga et Josée Lavigueur.

Bonsoir Bonsoir !, ICI Radio-Canada Télé, 21 h

L’amour, toujours

Réalisée par Huang Tian Ren, cette télésérie taïwanaise romantique en 16 épisodes creuse l’éternel filon narratif de l’héroïne dont le cœur balance entre le bon garçon et le mauvais garçon. Lequel choisira-t-elle — ou pas ?

What Is Love ?, Netflix