Histoire abracadabrante

Fraude et fast food constituent les ingrédients clés de ce documentaire en trois parties produit par Mark Wahlberg. Au cœur de l’enquête : Jerry Jacobson, un ex-policier qui a saboté le grand jeu Monopoly de McDo pendant une décennie. Avec un réseau de complices éparpillés à travers les États-Unis, « JJ » a ainsi escroqué des millions de dollars, vendant les pièces manquantes du concours à prix d’or.

McMillion$, Super Écran – Crave, 20 h

La vie de Stephon Marbury

Netflix récupère un documentaire sur le basket sorti en 2019. Réalisé par Coodie et Chike Ozah, ce film retrace la vie marquée de grands hauts et de rudes bas de l’ex-star de la NBA Stephon Marbury, qui a notamment porté le jersey des Knicks, des Celtics et des Nets. Rempli d’archives familiales, de séquences animées et de fous paniers.

A Kid From Coney Island, Netflix