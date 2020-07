«Genèse»: amours de jeunesse

Les amours et attirances sont troubles et troublantes pour les personnages du dernier opus de Philippe Lesage (Ce cœur qui bat, Les démons), des jeunes qui ont encore un pied dans l’enfance et qui se cherchent un peu, beaucoup. Théodore Pellerin et Noée Abita offrent des performances habitées de ces adolescents, issus d’une famille recomposée, dans cette exploration patiente de leur quotidien, miné par leurs amours imaginaires (ou réelles), entre fulgurances et déceptions amères. En fin de parcours, le cinéaste ramène son personnage central des Démons (Édouard Tremblay-Grenier), pour qui les premiers émois sont plus heureux.

Genèse Radio-Canada, vendredi, 23 h 05