Trouver la « reine » du Canada

La franchise de compétitions télévisuelles de drag queens produite et animée par RuPaul a désormais sa version canadienne, mais sans RuPaul à la barre. Dix concurrentes, dont deux candidates québécoises (Kiara et Rita Baga), se livrent à des épreuves dans l’espoir de remporter le titre de « reine » du Canada, et une alléchante cagnotte.

Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne (V.O., .s.-t.f.), Crave

Copier les originaux

Ce documentaire de la chaîne franco-allemande Arte offre un panorama fascinant des copies de monuments et de styles architecturaux célèbres, qui font le bonheur de « touristes » aux quatre coins du monde. Analyse du phénomène.

Archi-faux : les vraies villes et les faux monuments, RDI, 20 h