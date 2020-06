Derrière les personnages en collant…

En rappel aussi (c’est la saison…), ce documentaire en deux parties (suite, même heure jeudi prochain) raconte dans quel contexte ont été créés les superhéros de bandes dessinées, mais aussi les supervilains qu’ils combattent…

Les superhéros démythifiés, Canal D, 22 h

Parodique, mais…

Le concours musical Eurovision offre chaque année son lot de candidats extravagants et, avouons-le, quétaines à souhait. Les personnages de cette comédie potache, interprétés par le roi du genre, Will Ferrell, et Rachel McAdams, des Islandais qui rêvent de participer à cette compétition, n’ont rien à envier à certains candidats bien réels. Ça reste tout de même amusant, pour une petite soirée très tranquille…

Concours Eurovision de la chanson : l’histoire de Fire Saga, Netflix