En VsD cette semaine - De Chypre à Brooklyn en passant par Paris

Chaque semaine se trouvent réunies en une même section quelques propositions de films et de documentaires accessibles gratuitement ou contre paiement en VSD. Une belle façon de nous distraire du confinement avec intelligence, beauté ou drôlerie, voire tout cela.​



Visite privée

Institution française vieille de plusieurs siècles, l’Opéra de Paris abrite en son sein, outre sa troupe d’art lyrique, une compagnie de ballet et un orchestre symphonique. Dans son documentaire intitulé simplement L’Opéra, non seulement Jean-Stéphane Bron s’attarde-t-il à ces trois secteurs d’activités artistiques à la fois distincts et complémentaires, mais aussi aux coulisses tant artistiques qu’administratives de l’auguste lieu. Des figures émergent çà et là, mémorables, dont un jeune chanteur fraîchement débarqué de Russie.

En VSD à cinemaduparc.com

Au retour du combat



Au cinéma, les drames de guerre qui se concentrent sur le champ de bataille sont légion. Ceux qui explorent l’enjeu du choc post-traumatique, en revanche… Dans Voir du pays, Delphine et Muriel Coulin creusent ce mal invisible par l’entremise de deux jeunes femmes qui viennent de combattre en Afghanistan et qui, avec leur unité, « doivent décompresser » dans une station balnéaire de Chypre. Lors de thérapies de groupe obligatoires, l’une d’elles ronge son frein, hantée. Le rythme est lent à dessein, et distille un suspense sourd alors qu’approche ce moment de confession. Ou de libération ?

Gratuit à tv5unis.ca

En transit

Encensé un peu partout et lauréat de maints prix, le documentaire Qu’ils reposent en révolte (Des figures de guerres I) a vu son auteur, Sylvain George, scruter trois années durant les conditions de vie, ou plutôt de survie, des migrants bloqués à Calais. « Une vie de chien ! Mais pas la vie d’un chien européen. La vie d’un chien africain. Parce que la vie d’un chien en Europe est plus importante que la vie d’un être humain africain. »

Disponible à tenk.ca

Le prix de l’engagement

On aura éternellement gré à la cinéaste Catherine Hébert d’avoir réalisé Ziva Postec : la monteuse derrière le film Shoah. Et pour cause, ce documentaire captivant, et à maints égards bouleversant met en lumière l’apport indispensable d’une femme de l’ombre au chef-d’œuvre de Claude Lanzmann. Une contribution tenant de l’engagement, voire de l’obsession (elle y consacra six ans de sa vie), que Ziva Postec revisite avec force franchise et générosité.

Gratuit à tfo.org

Spike Lee intime

Sorti en 1994, Crooklyn n’est pas nécessairement l’un des titres qui s’imposent d’emblée lorsque le nom de Spike Lee est évoqué. Pourtant, le réalisateur de Do the Right Thing, Jungle Fever et Malcolm X y a mis tout son cœur et, en l’occurrence, plusieurs de ses souvenirs. En partie autobiographique, donc, Crooklyn est une chronique familiale pleine de chaleur, d’humour et de douleur portée par Zelda Harris (merveilleuse) en jeune fille qui prend sur elle de veiller sur ses quatre frères et son père (Delroy Lindo, si poignant dans le récent Da 5 Bloods) lorsque sa mère (toujours fabuleuse Alfre Woodard) tombe malade.

Disponible à itunes.ca