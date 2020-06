Dans le ventre du dragon

D’abord prévu pour une diffusion mardi dernier, ce documentaire qui offre une incursion dans les couloirs de l’hôpital de La Louvière, en Belgique, où étaient soignées les personnes souffrant de la COVID-19, devrait, à moins d’un changement de dernière minute, être finalement en ondes…

23 jours au cœur d’un hôpital de Belgique, RDI, 20 h

La vingtaine à Kahnawake

Cette comédie inspirée d’un documentaire du même nom de sa créatrice, Tracey Deer, a connu un grand succès critique lors de sa diffusion sur APTN entre 2014 et 2017. On suit le destin de quatre jeunes femmes dans la vingtaine vivant à Kahnawake, qui essaient de conjuguer leur vie moderne et leur identité autochtone. En cas de coup de cœur, on peut engloutir la première saison sur CBC Gem.

Mohawk Girls, CBC, 21 h et sur CBC Gem