Notre choix cette fin de semaine

Pas juste Donalda

La comédienne, chanteuse et femme politique Andrée Champagne, devenue une icône de la culture populaire québécoise grâce à son rôle d’épouse de Séraphin au petit écran, nous a quittés vendredi prochain. Voici une chance de découvrir son vaste parcours.

Lumière sur… Andrée Champagne, Artv, vendredi, 21 h 30

Du New Jersey à la Pologne…

La deuxième série polonaise produite par Netflix est une adaptation d’un roman policier de l’auteur américain à succès Harlan Coben (Safe, The Five), une sombre histoire de victime du passé qui revient, transposée du New Jersey à Varsovie.

Dans les bois (The Woods en V.O.A.), Netflix, dès vendredi

Un grand rapide

Ce documentaire dresse un portrait professionnel passionnant du grand coureur automobile québécois, même pour ceux qui ne s’intéressent pas à la F1…

Gilles Villeneuve : à toute vitesse, Radio-Canada, samedi, 22 h 30