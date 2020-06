En VsD cette semaine - Quêtes amoureuses et identitaires

Chaque semaine se trouvent réunies en une même section quelques propositions de films et de documentaires accessibles gratuitement ou contre paiement en VSD. Une belle façon de nous distraire du confinement avec intelligence, beauté ou drôlerie, voire tout cela.

Shirley et Jason

En décembre 1966, la cinéaste Shirley Clarke s’enferma dans ses quartiers du (plus tard) mythique Chelsea Hotel en compagnie d’une équipe réduite et de l’ami Jason Holliday, un arnaqueur et aspirant artiste de cabaret. Ainsi capté : un entretien-fleuve parfois volontairement inconfortable où s’enchaînent les confidences et les réflexions drôles et poignantes, toujours impudiques, d’un être peu banal. Documentaire important de par sa démarche, sa forme et sa nature, Portrait of Jason n’a, à bien des égards, hélas, pas pris une ride dès que le protagoniste aborde des enjeux comme le racisme, l’homophobie et la pauvreté. Un des titres offerts par Criterion Channel en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Photo: Milestone Films

Gratuit à criterionchannel.com

Élégie pour un mode de vie

Écrit, réalisé et porté à bout de bras pendant quinze ans par la cinéaste Julie Dash, Daughters of the Dust est une autre œuvre majeure qu’il est possible de voir gratuitement surcriterionchannel.com. Campé en 1902 au sein de la communauté Gullah, des descendants d’esclaves s’étant constitué une société à part sur une île au large de la Géorgie, ce film magnifique offre une plongée poétique dans un mode de vie ancestral qui en est peut-être à ces derniers soubresauts. Empreint de poésie, l’ensemble est narré par une enfant à naître qui, paradoxalement, se souvient.

Photo: Cohen Media

Gratuit à criterionchannel.com

Une vie de chienne

L’héroïne canine du long métrage d’animation L’extraordinaire voyage de Marona n’aspire qu’à deux choses : recevoir de l’amour et un bon gros os à gruger. Neuvième de sa portée, la petite chienne pleine de fougue et d’empathie passe ainsi de maître en maîtresse. Autant d’humains, de relations qu’elle se remémore après avoir été happée par une voiture, drame survenant au tout début du film d’Anca Damian, qui a conçu la suite comme un long fleuve de réminiscences. Avec l’aide du bédéiste Brecht Evens, le réalisateur déploie un univers visuel coloré où la représentation naïve est en réalité richement évocatrice.

Disponible à cinemaduparc.com

Question identitaire

Dans son film C’est ça le paradis ?, le réalisateur palestinien Elia Suleiman se met lui-même en scène dans une déconstruction de la notion d’identité tant artistique que nationale. Au gré d’une succession d’épisodes volontiers absurdes, le cinéaste-protagoniste parti de Nazareth aboutit à Paris, à New York, à Montréal aussi, et essaie en vain de convaincre des producteurs (dont la Québécoise Nancy Grant) de financer son film qu’on juge « pas assez palestinien ». Ce, tout en étant le témoin silencieux (auquel on prête néanmoins maintes intentions et réflexions à la Peter Sellers dans Being There) d’événements venant interpeller son appartenance palestinienne.

Disponible à cinemamoderne.com et à cinemaduparc.com et sur toutes les plateformes à partir du 19 juin

Se faire son cinéma

Dans Les scènes fortuites, un premier long métrage qu’il a écrit, réalisé et largement financé, Guillaume Lambert (L’âge adulte, Like-moi) incarne un aspirant cinéaste incapable de terminer, oui, son premier film (et qui se cherche également, tiens). On n’assiste pas pour autant à un one-man-show, loin de là, l’enchevêtrement de sketchs comico-nostalgiques faisant la part belle au talent des Valérie Cadieux, Sarianne Cormier, Monia Chokri, Léane Labrèche-Dor et consorts. Entre métanarration et humour gigogne, le cinéaste néophyte s’en donne à cœur joie, passant à la moulinette satirique les pas toujours reluisantes coulisses du merveilleux monde du cinéma.

Gratuit à tv5unis.ca