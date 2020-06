« Le plus grand mensonge américain »

C’est le sous-titre, un peu « daté » si on considère le comportement de l’actuel occupant de la Maison-Blanche, de ce documentaire consacré aux dessous du scandale politique qui a marqué l’histoire du XXe siècle et provoqué la démission de Richard Nixon.

1972, le Watergate, Télé-Québec, 20 h

En reconstruction

Cette série produite par la BBC et HBO, scénarisée, produite et coréalisée par l’actrice Michaela Coel, qui y tient le rôle principal, s’intéresse à la question du consentement sexuel et aux relations intimes modernes à travers l’histoire d’une jeune femme victime d’un viol qui essaie de recoller les morceaux de cet événement tragique dont elle n’a pas beaucoup de souvenirs.

I May Destroy You, Super Écran (V.O.A, s.-t.f.) et HBO (V.O.A.), 21 h