La bibli, qui sauve, pour vrai

On vous avait proposé ce magnifique documentaire mardi dernier, mais sa diffusion a été reportée à ce soir.

Daraya, une bibliothèque sous les bombes, RDI, 20 h

Nostalgie au volant

Les ciné-parcs ont regagné une popularité qu’ils avaient un peu perdue depuis quelques décennies grâce à la pandémie actuelle. Les hasards de la programmation nous amènent cette série documentaire en huit épisodes qui dresse le portrait des derniers résistants de ce type de divertissement, tout en racontant leur histoire au Québec.

Une vue sous les étoiles, Historia, 21 h

Messe « confinée »

Christian Bégin et la chorale (distanciée) nous reviennent pour une nouvelle saison d’entretiens de fond (qui le seront encore plus avec un invité en moins par émission !). Marina Orsini, le « Pharmachien » Olivier Bernard, Luc Ferrandez et l’horticultrice à la langue fleurie Marthe Laverdière ouvrent la saison, avec Émile Bilodeau en prestation musicale.

Y a du monde à messe, Télé-Québec, 21 h