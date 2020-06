«If Found…»: en transition

On ne le dira jamais assez : là où le jeu excelle, c’est dans sa capacité à nous faire vivre des expériences subjectives autres que la nôtre. Le roman interactif If Found…, du petit studio dublinois Dreamfeel, nous met dans les souliers d’une jeune femme trans forcée à faire la paix avec son passé… et avec la fin du monde.

Dans la mi-vingtaine, Kasio, toujours la tête dans les étoiles, revient à la maison après un an au collège. Mais voilà, Kasio avait quitté le nid familial sous la forme d’un garçon. Et sa mère peine à accepter les changements qui se sont opérés en sa fille. A-t-elle failli dans son éducation ? Son frère, lui, la rejette d’emblée. Le contexte irlandais des années 1990, un pays à forte croyance catholique, n’aide en rien.

En parallèle, Cassiopée, alter ego de Kasio, plane dans l’espace, près de Saturne, et s’approche d’une anomalie spatiale, un trou noir, qui menace d’engloutir la Terre. Avec l’aide d’une autre personne qui a, elle, les pieds bien plantés sur le plancher des vaches, elle tente de découvrir la cause de cette anomalie qui menace de mettre fin à tout.

Quelques jours avant Noël, Kasio quitte la maison, étouffée par sa famille. Colum, un ami d’enfance, et Jack, son amoureux, lui proposent de vivre avec eux et Shans, un autre jeune marginalisé, dans le manoir abandonné qu’ils squattent ensemble. Kasio accepte. Viendront une entrée par infraction, un concert, des baisers et, surtout, des cœurs brisés.

On découvre l’histoire de la bande par le calepin de croquis de Kasio, brillamment illustré par la dessinatrice Liadh Young. Notre curseur (ou nos doigts, selon la plateforme) agit comme une gomme à effacer. Pour aller de l’avant et mener à bien sa transition vers qui elle est vraiment, Kasio doit faire table rase de son passé. Le geste d’effacer des mots et des illustrations peut sembler banal à première vue, mais force est de constater qu’il est des plus efficaces. Sous une image s’en cachent une autre, puis une autre… La trame sonore de l’artiste 2mello, mêlant synth-pop et punk, porte l’expérience. La langue et la spécificité irlandaise ponctuent le récit.

If Found… n’est pas le premier jeu queer développé par la conceptrice Llaura McGee. On lui doit aussi le jeu Curtain, portant sur une relation amoureuse difficile entre deux femmes. Son œuvre s’inscrit pleinement dans un mouvement d’exploration de l’expérience des plus marginalisés. On pense, par exemple, au jeu Heavens Will Be Mine, du studio Pillow Fight Games. Alors que s’ouvre le mois de la Fierté, If Found… est nouvelle expérience interactive à ne pas manquer.