«Manger»: alimentaire, mon cher 

Boucar Diouf a le chic pour infuser du sens même au plus humble des sujets. Il les cultive avec une patience et un respect qui collent parfaitement à Manger, une délicieuse — et trop courte ! — série documentaire qu’il conçoit et anime avec son habituelle érudition décontractée à ICI Explora. Cette enquête en quatre énigmes passionnantes lui permet de dire tout, mais vraiment tout, sur quatre aliments clés qui poussent aujourd’hui dans nos champs : la tomate, l’arachide, le maïs et le piment.

Chaque épisode se veut un peu comme une métaphore de l’intégration, ces aliments ayant beaucoup voyagé avant de se poser dans nos assiettes. À la barre de ces sympathiques escales encyclopédiques, Boucar Diouf déploie des trésors d’inventivité. Il faut dire qu’il n’est pas seul dans cette aventure gourmande qu’il attaque entouré d’experts et de scientifiques généreux, de cultivateurs passionnés, mais aussi d’enfants allumés qui apportent un souffle et une énergie irrésistibles à ces incursions.

Il se dégage une simplicité bon enfant de cette série qui, par sa maîtrise narrative et ses plans bien calibrés, tranche fortement avec les débuts de l’humoriste et scientifique dans un casting semblable, à l’époque de la quotidienne Des kiwis et des hommes. Les moyens ne sont pas les mêmes, évidemment, la série jouissant d’un temps et de moyens qui lui permettent de voyager, mais aussi de prendre le temps de se poser. Un luxe qui paie, à l’image de ces plants d’arachides, pris de la ferme familiale des Diouf, là-bas en Afrique, et qui prospèrent maintenant dans un champ bien québécois.