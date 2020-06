Le meilleur du pire, différemment

COVID-19 oblige, le traditionnel gala des Aurore, qui récompense le meilleur du pire du cinéma québécois de la dernière année, est légèrement raccourci et se renouvelle un peu pour sa 14e édition. Exit les catégories du meilleur pire film et des prix Liquid Paper destinés aux acteurs… au profit d’un Aurore Alerte véganes, entre autres.

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Polar amoureux

Dans le rayon « on ne se casse pas trop la tête », cette minisérie policière, qui emprunte son titre et quelques motifs au cinéma d’Hitchcock en racontant les conséquences funestes d’une liaison extraconjugale sur deux familles dans une petite ville de province française, se laisse regarder avec plaisir (et parfois quelques soupirs…). Avec Julie Gayet dans le rôle central.

Soupçons, TV5, 22 h