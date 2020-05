Notre choix cette fin de semaine

Farce spatiale

Cette nouvelle comédie du duo Steve Carrell et Greg Daniels (The Office) explore sur le mode comique une idée lancée par l’actuel président des États-Unis : la création d’une branche spatiale de l’armée américaine.

Space Force (en V.O.A. et V.F.), Netflix, dès vendredi

Nostalgie sportive

Faute de Jeux olympiques cet été, Radio-Canada a puisé dans ses archives pour raconter de grands moments d’athlètes canadiens lors de précédents Jeux. La série débute avec la performance exceptionnelle des patineurs artistiques David Pelletier et Jamie Salé à Salt Lake City.

Souvenirs olympiques, Radio-Canada, samedi, 18 h 30

Arnaque télévisuelle

Cette minisérie réalisée par Stephen Frears raconte l’histoire bien vraie de tricherie d’un gagnant du jeu-questionnaire britannique Who Wants to Be a Millionnaire ? qui s’est retrouvée devant les tribunaux.

Quiz, AMC, dimanche, 22 h