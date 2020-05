L’âge adulte, ou presque

L’adaptation du deuxième tome de la fabuleuse saga amicale d’Elena Ferrante est désormais offerte en version française. Cette suite, aussi réussie sinon plus que la première saison, suit le destin de Lenù et de Lila à l’aube de l’âge adulte, marqué par des amours compliquées et douloureuses, au propre et au figuré.

L’amie prodigieuse, saison 2, Club Illico

Puisqu’ils sont de retour….

Ce documentaire de la chaîne Discovery fait un tour de la planète « moustique », qui a pris de l’ampleur avec les changements climatiques et nos vies modernes voyageuses. Le film explique comment ces petites bibittes sont de plus en plus synonymes de risque pour la santé publique, partout où elles se trouvent.

Les moustiques, Canal D, 22h