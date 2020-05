Les flâneurs

Rouler sur les pavés du monde entier

Skate le monde est une des belles productions du moment au petit écran québécois. Son animateur, Mathieu Cyr, est connu comme humoriste, mais il ne s’y retrouve pas parachuté. Sa passion du skateboard est réelle, et le fait qu’il pratique lui-même ce sport permet de vraies rencontres avec des adeptes de partout sur la planète. Skate le monde s’attarde à un pays à la fois, et à chaque étape on découvre les pionniers locaux. On comprend le rapport de chaque société avec ce sport, et par le fait même son rapport à la rébellion, à la différence, à l’art, à la tradition. Une belle façon de voyager par procuration.